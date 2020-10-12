Техэксперт Антипов назвал "низкопробным шапито" кадры ВСУ по делу МН17

Кадры ВСУ по делу о крушении малайзийского рейса MH17 являются заготовленной бутафорией и "низкопробным шапито". Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Украинские СМИ снова вытащили на поверхность старые "доказательства", которые якобы говорят о "Буке" в деле МН17. В очередной раз кадры легко поддаются разоблачению, говорит Антипов в беседе с "НьюИнформ".

Имеются доказательства, что так называемый "маршрут "Бука" — это склеенные кадры, снятые в разное время и в разных местах. Но если вновь взглянуть на "доказательства" ВСУ, то можно заметить еще одну несостыковку. Следователи предлагают особо внимательно посмотреть на автобус ПАЗ в кадре. Украина и следователи говорят, что автобус якобы один и тот же, поэтому "склейки" кадров нет. Но при детальном рассмотрении видно, что в видео представлены разные автобусы, утверждает Антипов.

В июле 2014 года малайзийский Boeing потерпел крушение под Донецком. Вследствие чего погибли 298 человек.

Москва ответила на иск Нидерландов по делу о крушении MH17, сообщал телеканал "360".