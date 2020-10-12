Привычные продукты со стола россиян могут защитить от коронавируса

Врач-терапевт Игорь Юркин объяснил, какие продукты со стола россиян способны снабдить организм необходимыми витаминами и защитить его от коронавируса, передает NEWS.ru.

Помимо COVID-19, набирают обороты сезонные заболевания, а именно — грипп и ОРВИ. В осенний период необходимо уделить своему здоровью особое внимание, пишет издание. На первом месте в списке полезной еды, способной помочь в этом вопросе, оказалось сало.

Также врач советует не пренебрегать овощами и фруктами. Лучше всего употреблять их в виде фрешей, ведь свежевыжатые соки легче усваиваются. Медик посоветовал употреблять в пищу и молочные продукты. Речь идет о кефире, ряженке и твороге.