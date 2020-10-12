Россия и Турция обсудили вопросы по Ливии, Сирии и Нагорному Карабаху

Главы министерств обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акаром обсудили ситуации в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Переговоры состоялись в телефонном режиме, пишет ТАСС.

Министры обменялись мнениями по вопросам обороны и безопасности, сообщает издание. Также коснулись вопроса военных действий между Арменией и Азербайджаном. Турция заявила о необходимости прекращения огня в НКР и потребовала, чтобы Армения вывела оттуда свои войска.

Акар подчеркнул, что Анкара поддерживает Азербайджан в кризисной ситуации. Кроме того, в Минобороны Турции уверены, что выполнили все обязательства по обеспечению мира и стабильной ситуации в Сирийском Идлибе. Соответствующий меморандум был подписан 5 марта 2020 года.