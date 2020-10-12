Работа крупнейшего нефтяного комплекса Ливии восстановлена

Ливийская нефтяная компания Arab Gulf Oil сообщила о наращивании темпов добычи черного золота в стране после начала работы крупнейшего комплекса, принадлежащего предприятию, говорится в сообщении арабоязычного канала в Telegram.

Накануне Arab Gulf Oil объявила о полном перезапуске работы на нефтяных месторождениях в Ливии. Руководство компании рассчитывает, что сможет вернуться к прежним объемам добычи нефти в ближайшее время. Намерения нефтяников подтверждаются открытием основного комплекса на месторождении GC-2, передает Федеральное агентство новостей.

Работа большинства объектов нефтяной инфраструктуры в Ливии была прекращена в январе 2020 года в связи с эскалацией кризиса в стране после военного вмешательства со стороны Турции. По итогу продолжительных переговоров 18 сентября главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и замглавы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг подписали соглашение о возобновлении добычи сырья на территории страны.

ЛНА и ПНС Ливии уже условились о создании специального комитета для обеспечения контроля за справедливым распределением доходов от экспорта нефти между восточной, южной и западной частями страны. Одной из задач комитета также является недопущение финансирования терроризма за счет средств, вырученных от продажи черного золота.