Пользователи обнаружили фейковые просмотры в интервью Дудя и Навальных

Журналист Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с блогером Алексеем Навальным, которое набрало почти 16 млн просмотров. Однако большая часть из них может оказаться фейков, пишет издание Nation News.

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" вместе со своей супругой пообщался с Дудем и рассказал о своем "отравлении". Ролик был опубликован 5 октября, а к 12 числу уже набрал 15,8 млн просмотров. Для видео с политическим контентом это хороший результат. Однако сделать публикацию популярной могли фейковые просмотры, рассказал пользователь Вячеслав Смирнов в соцсети Facebook.

Юзер сделал анализ трафика и обнаружил, что большая часть зрителей находилась в Ольгино, Сколково и Парголово. Такая тенденция является необычной для канала Дудя. Коммерческие серверы в этих населенных пунктах раскручивают видео с помощью ботов. Если вычесть ненастоящие просмотры, из реальных людей останется около семи миллионов, объяснил пользователь. Навального ранее неоднократно ловили на фактах накрутки.