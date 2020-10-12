Сексолог рассказала о вреде порнографии и пользе супружеских измен

Порнография часто подменяет реальность и нивелирует ценность человека, находящегося рядом, считает клинический психолог, сексолог и специалист по терапии травмы Оксана Бачинская.

Хоть фильмы «для взрослых» и могут использоваться в терапевтических целях, но исключительно для того, чтобы человек отрефлексировал свои желания. А вот в качестве развлечения видеороликами «18+» не следует злоупотреблять, советует психолог.

«Мужчина или женщина, увлечены просмотром гипертрофированного контента, где все очень детально, все выхолощенное. Человек, потребляющий такой контент, вкладывает в свою голову парадигму, что вот так и должно быть. Тело ведь возбуждается — физиология идет за визуальным раздражителем. Но в реальности есть масса запахов, щетинка, отсутствие силиконов или еще чего-то. И тело отвечает: "меня обманули, когда я возбуждался, было по-другому"», — рассказала Бачинская на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом Бачинская выступает против запрета порнографии и называет такие меры слишком кардинальными.

Менее однозначные выводы можно сделать о другом явлении — измене. В зависимости от обстоятельств, адюльтер может как разрушить семью, так и сблизить ее, говорит психолог. Все зависит от того, что ранило человека, которому изменили: факт физической измены или эмоциональной, когда партнер сблизился с другим или другой.

«Часто введенный в семейную систему третий человек — любовник или любовница, — является неким костылем, подпоркой. В тот момент, когда семейная система начинает подшатываться, приходит кто-то третий, выступает подпоркой и брак сохраняется, семейная система становится более устойчивой. И в тот момент, когда она обретает за счет собственного ресурса устойчивость, любовник или любовница перестают быть нужны. Есть другая сторона медали: измена может разрушить отношения», — объяснила Бачинская.

Зачастую в бытовом обсуждении измен ссылаются на гендерные стереотипы: якобы мужчины больше работают, а оттого «имеют право» на измену, в отличие от женщины, которой приписывается традиционная роль «хранительницы очага».

При этом мужчины и женщины отличаются значительно в меньшей степени, чем принято считать, считает Бачинская. Это касается всех сфер жизни, а не только вопроса об изменах, где существенной разницы в половой принадлежности «изменщиков» статистика не показывает, говорит психолог.

На пресс-конференции был затронут и вопрос гомосексуальной ориентации и влиянии идеологии ЛГБТ на сексуальные предпочтения индивида.