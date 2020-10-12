«Циркон» убережет Британию от участия в крымской провокации Украины

Несмотря на готовность Украины разместить на своей территории военную базу Великобритании, Лондон не пойдет на это из-за близости российского Крыма. Об этом пишет «Независимая газета».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев согласен расположить в Николаевской области контингент британских десантников. Как он отметил в интервью вещательной корпорации BBC, Лондон оказался в числе тех, кто оказывает стране практическую военную помощь.

Кулеба: Карабаху - мир, а Україні - союз з Туреччиною https://t.co/NlBagq4Wv6 — BBC News Україна (@BBC_ua) October 6, 2020

«Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. <…> Не зря были именно британские десантники. Это все результат очень упорной и плодотворной работы», — сказал Кулеба.

В сентябре британские военные приняли участие в учениях «Объединенные усилия — 2020» на полигоне Николаевской области. В ходе них несколько военно-транспортных самолетов C-130 Королевских военно-воздушных сил высадили под Николаевском 450 военнослужащих с вооружением и техникой. Это стало крупнейшей операцией для страны за последние 20 лет.

Видимо, украинский министр предполагает, что присутствие англичан на территории Украины станет хорошим шансом воспрепятствовать «агрессии» со стороны России, пишут в издании. Дело в том, что британские войска разместятся у побережья полуострова Крыма.

Кроме того, журналисты «Независимой газеты» объясняют слова Кулебы тем, что на днях президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон. С 7 по 8 октября Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

British PM Boris Johnson assured Ukrainian President Volodymyr Zelensky that limiting Russia's influence will be part of the post-Brexit agreement.https://t.co/kJ4pZuoujX — The Brussels Times (@BrusselsTimes) October 9, 2020

Заявление МИД Украины можно связать и с недавним заходом британского эсминца HMS Dragon D35 в порт Одессы. По заверениям Минобороны страны, корабль принимал участие в совместных маневрах и, как подчеркивает издание, «маневрировал в Черном море в окружении украинских бронетанкеров».

Также в планах Киева обновить состав национальных военно-морских сил путем приобретения в кредит кораблей Великобритании.

Однако, по словам газеты, сотрудничество между двумя странами ограничится поставкой катеров. Базу на границе с Крымом британцы строить не станут, поскольку она окажется в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет: МиГ-31 «Кинжал» и «Циркон».

«Утешает то, что, в отличие от украинцев, британцы — люди не только рачительные, но и обладающие историческим опытом», — отмечают в «Независимой газете».

Стоит заметить, что «Циркон» прошла очередной этап испытаний. 7 октября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» из Белого моря успешно выстрелил гиперзвуковой ракетой на 450 километров по морской мишени. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, «Циркон» разогнался до восьми скоростей звука и поразил цель.

«Локаторы такие цели не видят. «Циркон» летает на 1000 км, он универсален: может стоять на кораблях и подводных лодках, а также на наземных и авиационных платформах. Носители подобных ракет в Крыму есть. Это и надводные корабли, и подводные лодки, и береговые комплексы. И британцы это знают», — подытожили в газете.

До конца этого года «Адмирал Горшков» еще три раза запустит «Циркон», в том числе с поражением морской мишени, имитирующей авианосец. Ожидается, что ближайший пуск произойдет в конце октября — начале ноября. После этого, говорится в издании, «Цирконом» переоснастят корабли, подводные лодки, наземные пусковые комплексы, а также самолеты российской армии.

Фрегат «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», ракету испытают в поражении мишени, имитирующей авианосец.https://t.co/HCa6bTjf5j pic.twitter.com/csFRlbz5eK — Газета.Ru (@GazetaRu) October 9, 2020

Справка ПС

О создании корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой заявил заместитель министра обороны Владимир Поповкин в феврале 2011 года. Разработка комплекса велась в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. В 2015 году начались летные испытания.

Как рассказал в 2019 году Владимир Путин, «Циркон» может развивать скорость около 9 Махов и поражать не только надводные, но и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.