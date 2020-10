«Циркон» убережет Британию от участия в крымской провокации Украины

Несмотря на готовность Украины разместить на своей территории военную базу Великобритании, Лондон не пойдет на это из-за близости российского Крыма. Об этом пишет «Независимая газета».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев согласен расположить в Николаевской области контингент британских десантников. Как он отметил в интервью вещательной корпорации BBC, Лондон оказался в числе тех, кто оказывает стране практическую военную помощь.

В сентябре британские военные приняли участие в учениях «Объединенные усилия — 2020» на полигоне Николаевской области. В ходе них несколько военно-транспортных самолетов C-130 Королевских военно-воздушных сил высадили под Николаевском 450 военнослужащих с вооружением и техникой. Это стало крупнейшей операцией для страны за последние 20 лет.

Видимо, украинский министр предполагает, что присутствие англичан на территории Украины станет хорошим шансом воспрепятствовать «агрессии» со стороны России, пишут в издании. Дело в том, что британские войска разместятся у побережья полуострова Крыма.

Кроме того, журналисты «Независимой газеты» объясняют слова Кулебы тем, что на днях президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон. С 7 по 8 октября Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

British PM Boris Johnson assured Ukrainian President Volodymyr Zelensky that limiting Russia's influence will be part of the post-Brexit agreement.https://t.co/kJ4pZuoujX