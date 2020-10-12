Двое пострадавших при стрельбе на остановке находятся в тяжелом состоянии

Два человека, получившие травмы во время обстрела автобусной остановки в городском округе Бор, пребывают в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Сейчас в больнице находится еще один человек, однако сведений о его самочувствии пока нет. Также во время ЧП от полученных травм скончались трое.

Следователи уже работают на месте происшествия и предпринимают все возможные действия, чтобы задержать местного жителя. Правоохранители обратились к людям с просьбой внимательно относиться к своей безопасности.