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19:02   12 Октября 2020
Общество

Воробьев распорядился о создании новых мест для помощи пациентам с COVID-19

Воробьев распорядился о создании новых мест для помощи пациентам с COVID-19

Основной целью правительства Московской области является обеспечение 15 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией к 1 ноября, передает слова главы региона Андрея Воробьева телеканал "360".

Власти Подмосковья приложили дополнительные усилия для создания оборудованных мест для оказания помощи гражданам с COVID-19. Согласно установленному плану, в первый день ноября медицинские учреждения региона получат примерно 15 тыс. новых коек, заявил Воробьев.

"Наша задача — каждому быть на своем месте и оказать помощь, поддержку всем, кто в ней нуждается", — заявил губернатор.

Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.

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Автор: Василий Пименов
#воробьев #подмосковье #коронавирус #койки

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