Полет Су-57 без фонаря стал причиной бурных обсуждений среди британцев

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают полет российского новейшего многофункционального истребителя Су-57, пилот которого находился во время полета в кабине без защитного фонаря.

Кадры, которые так взбудоражили британцев, были опубликованы российским Министерством обороны в видеоролике, посвященным 100-летнему юбилею ГЛИЦ (Государственного летно-испытательного центра).

«Безбашенный пилот нового российского истребителя-невидимки летит со скоростью 2 000 км/ч без "крыши"», — комментирует поздравительное видео Минобороны РФ издание Daily Mail.

В материале сообщается, что пилот новейшего российского истребителя-невидимки Су-57 запечатлен в момент полета без фонаря — прозрачной части кабины, которая защищает экипаж от встречного воздушного потока, шума, холода и погодных условий.

Полет, во время которого было снято видео, как отмечается, проводился в Летно-испытательном центре имени Чкалова, который находится в городе Ахтубинск Архангельской области.

Причина, по которой полет совершался без купола из оргстекла, отмечает автор материала, не называется. Но, вероятно, рассуждает журналист, его убрали специально для проверки аварийных процедур на случай, если при необходимости катапультирования самолет окажется неисправен.

Читателей британского издания впечатлил не только русский пилот, не боящийся холода и ветра на такой высоте и скорости, но и безграмотность своего соотечественника – журналиста, который назвал фонарь военного самолета «крышей».

«Русские холода не боятся. Будь за штурвалом Путин, он бы еще и с голым торсом летел!», — пишет читатель под ником Peter.

Michael F предполагает, что Минобороны России показало «версию кабриолет». А комментатор под ником Angry Albert шутит, что, возможно, летчик просто хотел покурить.

Читатель Sohu уверен, что российский Су-57 и его «помощник» не оставят Соединенным Штатам Америки никаких шансов

«Идиоты, это у дома крыша, а у самолета — фонарь!», — пишет Mrs Numpty.

«Крыша!?!? Вот умора. Наверное, младший сотрудник потерял словарь», — поддерживает его Rifraf.

Другие читатели тоже упражняются в остроумии, спрашивая у автора, какую именно крышу он имел в виду – черепичную, соломенную или железную с дыркой для печной трубы? Несколько других читателей в разных формулировках высказывают предположение, что купол просто отвалился.

«Безбашенный? Это называется летчик-профессионал», — осадил их Bollard

«Почитайте немного, как американцы пытались заполучить МиГ. Они открыто предлагали вьетнамским пилотам взятки, чтобы они перешли на их сторону и угнали им самолет. Остальное уже история, так что ничего нового», — приводит исторический пример пользователь Snapdragonbites.

Ну а читатель под ником jai_comp иронизирует о том, как безответственно со стороны русского пилота летать без маски во время эпидемии.