Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Нижегородской области

Следователи возбудили дело по факту убийства трех человек в городе Бор Нижегородской области. Личность подозреваемого устанавливается. По данным СУ СК РФ, ему вменяют статью "Убийство".

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу. Пассажиры не пострадали, стрелок попал в людей, стоявших на остановке. В результате три мужчины погибли на месте, трех женщин госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Все обстоятельства преступления устанавливаются.