Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:43   12 Октября 2020
Происшествия

Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Нижегородской области

Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Нижегородской области

Следователи возбудили дело по факту убийства трех человек в городе Бор Нижегородской области. Личность подозреваемого устанавливается. По данным СУ СК РФ, ему вменяют статью "Убийство".

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу. Пассажиры не пострадали, стрелок попал в людей, стоявших на остановке. В результате три мужчины погибли на месте, трех женщин госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#следственный комитет #нижегородская область #расстрелял #бор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров