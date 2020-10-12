Навальный и Ашурков поссорились из-за ликвидации ФБК

Сооснователи "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) Владимир Ашурков и Алексей Навальный вступили в конфликт из-за решения последнего прекратить деятельность организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ашурков негативно отреагировал на решение Навального о ликвидации организации из-за долгов, появившихся после проигранных судов летом текущего года. Тогда исполнительный директор ФБК предложил два варианта развития событий: либо блогер отзывает свои слова о прекращении работы фонда, либо возвращает средства, которые были вложены в организацию и Навального, пишет ФАН.

Сам бизнесмен сбежал за границу, после того как стал фигурантом уголовного дела в 2014 году, однако его компании накопили долг в размере 2,8 млн фунтов стерлингов. Нежелание Навального передавать финансовые средства, полученные от ФБК, могли стать причиной, по которой блогера могли попытаться устранить.

Ашурков неоднократно репостил на своей странице в социальных сетях всевозможные версии о причинах ухудшения самочувствия блогера. Однако среди них нет ни одной, в которой приводится мнение о его вовлеченности в ситуацию.