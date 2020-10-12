Полиция разыскивает сбежавшего с места преступления нижегородского стрелка

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области подтвердила обстрел автобуса и остановки в Бору, отметив, что розыск подозреваемого уже ведется.

По уточненным данным РИА Новости, на остановке погибли три человека и еще трое получили ранения. В ГУ МВД России по Нижегородской области отметили, что нападавшего уже ищут.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы также призвали жителей Борского района соблюдать осторожность, так как вооруженный преступник не задержан. По предварительным данным, разыскиваемый молодой человек, который напал на остановку, — восемнадцатилетний местный житель.

"Просим также откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, проезжавших сегодня в период с 15:45 по Москве по настоящее время в районе поселка Большеорловское, информация может помочь раскрытию особо тяжкого преступления", — отметили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что жертвами обстрела стали четыре человека, еще трое пострадали. Неизвестный молодой мужчина напал на остановку и открыл стрельбу по рейсовому автобусу 107.