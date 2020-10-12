Додон оценил перспективы "майдана" в Молдавии после выборов

Обострение ситуации в Молдавии невозможно без внешнего влияния. Такого мнения придерживается президент страны Игорь Додон.

Молдавский лидер, баллотирующийся на второй срок, считает, что дестабилизация ситуации не произойдет без вмешательства внешнего игрока. Подробнее об этом рассказывается в материале РИА Новости.

"У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится", – заявил президент.

По мнению Додона, при сильной власти в стране невозможно провести "майдан" даже при влиянии извне. На Молдавию имеют возможность повлиять только три геополитических игрока: ЕС, США и Россия. Москва никогда не была заинтересована в подобных действиях, ЕС не желает устраивать беспорядки на своей границе, а США сейчас заняты подготовкой к выборам нового президента.