Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, заседание Мосгордумы пройдет 14 октября в удаленном формате, сообщил в Facebook председатель Алексей Шапошников.

Коронавирусная инфекция корректирует планы пленарных заседаний, объяснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Представители органа местного самоуправления преследуют цель сохранения здоровья в условиях сложившейся обстановки.

"В среду проведем заседание МГД. В дистанционном режиме. Такое решение приняли на комиссии по оргработе", — сообщил Шапошников.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов коронавирусной инфекции, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.