Украинский депутат заявил о разорении государственных энергокомпаний

Украинский депутат, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКП) не только попыталась покрыть убытки очередным повышением тарифов, но и почти подвела энергетические госкомпании к банкротству.

В качестве примера Гончаренко упомянул оператора действующих украинских атомных электростанций «Энергоатом», который, по его словам, находится на грани разорения, и долги национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«При предыдущей власти государственные энергетические компании генерировали для бюджета миллиардные прибыли. Нынешние управленцы, в том числе и в НКРЕКП, доруководились до того, что "Энергоатом" на грани банкротства, а миллиардную финансовую дыру в "Укрэнерго" спасают очередным поднятием тарифов», — объяснил депутат.

Ранее представители НКРЕКП заявили, что депутаты, которые входят во временную следственную комиссию, изучающую злоупотребления на энергорынке, «давят» на госорган. Гончаренко ответил, что подобные заявления как со стороны главы Национальной комиссии Валерия Тарасюка, так и других активистов не поспособствуют решению проблем.

«Все эти заявления НКРЕКП и проплаченных Тарасюком активистов-железнодорожников о давлении — это чтобы отвлечь внимание», — не исключил депутат в комментарии украинскому изданию Obozrevatel.

В пятницу, 9 октября, члены НКРЕКП попросили Государственное бюро расследований Украины разобраться с группой депутатов, которые, по мнению комиссии, используют свой статус, чтобы повлиять на работу регулятора.

«В последнее время группа народных депутатов системно оказывает публичное и не публичное давление на членов НКРЕКП. Такие действия группы народных депутатов члены НКРЕКП связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК"», — заявили в госоргане.

НКРЕКП звернулася до ДБР щодо втручання групи народних депутатів у діяльність Регулятора ▶️https://t.co/JbAhgrGokn — НКРЕКП (@NKREKP) October 9, 2020

Также депутат Верховной рады, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец связал действия НКРЕКП с энергетическим кризисом и миллиардной задолженностью на энергорынке.