Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:00   12 Октября 2020
Происшествия

Нижегородский стрелок убежал в лес после нападения на пассажирский автобус

Нижегородский стрелок убежал в лес после нападения на пассажирский автобус

Неизвестный мужчина расстрелял рейсовый автобус в Нижегородской области. По предварительным данным ТАСС, среди пассажиров есть пострадавшие.

Инцидент произошел в городе Бор, где мужчина открыл огонь на поражение по рейсовому автобусу. По данным ТАСС, при обстреле погибли четыре человека, еще трое получили ранения. На место происшествия уже отправилась следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, стрелял молодой мужчина, который после скрылся с места преступления. Сейчас его ищут. Дежурно-диспетчерская служба района сообщила, что нападавший скрылся в лесу.

Диспетчер автопарка, которому принадлежит попавший под обстрел автобус, сообщила, что водитель и пассажиры не пострадали. Под обстрел попали граждане, которые ожидали автобус на остановке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#нижний новгород #бор #расстрел автобуса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров