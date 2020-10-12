Нижегородский стрелок убежал в лес после нападения на пассажирский автобус

Неизвестный мужчина расстрелял рейсовый автобус в Нижегородской области. По предварительным данным ТАСС, среди пассажиров есть пострадавшие.

Инцидент произошел в городе Бор, где мужчина открыл огонь на поражение по рейсовому автобусу. По данным ТАСС, при обстреле погибли четыре человека, еще трое получили ранения. На место происшествия уже отправилась следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, стрелял молодой мужчина, который после скрылся с места преступления. Сейчас его ищут. Дежурно-диспетчерская служба района сообщила, что нападавший скрылся в лесу.

Диспетчер автопарка, которому принадлежит попавший под обстрел автобус, сообщила, что водитель и пассажиры не пострадали. Под обстрел попали граждане, которые ожидали автобус на остановке.