Режиссер фильмов для взрослых призвал изменить закон о порнографии

Режиссер фильмов для взрослых Сергей Прянишников предложил ввести закон об обороте сексуальной продукции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата», проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 12 октября.

В студии обсудили вопрос о легальности порнографических фильмов в России. По словам Прянишникова, сегодня в законодательстве нет однозначного определения тому, что такое порнография. Однако существует статья за ее незаконное распространение.

«Должен быть закон, а его нет. Иначе любая статуя без лепесточка будет считаться порнографией. А дальше все начинается и получается глупость. Как не эксперту для себя отличить, увидеть разницу? А есть статья 242 — умысел, значит, я должен это знать. Мы замкнулись в круг», — сетует режиссер.

Как отметил Прянишников, в киноиндустрии подобные фильмы для взрослых принято называть продукцией сексуального назначения. Причем, по словам режиссера, для их создания даже не требуется никакого специального разрешения.

«Вы просто берете камеру, актеров и снимаете. Второй вопрос — когда вы снимете кино, вам нужно получить прокатное удостоверение в министерстве культуры. Если вы, например, хотите выпускать фильм на DVD или других носителях, или показывать в кинотеатре. По телевизору при этом удостоверение не нужно», — рассказывает режиссер.

Впрочем, в России такая деятельность стала экономически невыгодной из-за пиратства, продолжает гость онлайн-эфира. По его словам, интернет стал другим: более быстрым, «объемистым» и конкурентным с другими носителями.

«Я уже давно этим не занимаюсь. В интернете теперь все что угодно можно найти. И смотреть сколько угодно. Побороть это невозможно. Фильмы вырвали пираты. Вы закроете один сайт, появится новых десять, сто. Это война с ветряными мельницами», — подчеркивает Прянишников.

При этом в Европе, в частности Чехии, Венгрии и Франции порнографический бизнес остается прибыльным. Как объяснил спикер пресс-конференции, все дело — в четком соблюдении авторского права.

«Все начинается с территории. Если на территории авторское право соблюдено и охраняется, то там есть коммерция. А если не охраняется, то [такой бизнес — прим. ред.] на любой территории умрет», — не сомневается эксперт.

Ранее в «Патриоте» врач-сексолог, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев объяснил, стоит ли людям смотреть фильмы для взрослых. По его мнению, «порнозависимыми» рискуют стать как мужчины, так и женщины.