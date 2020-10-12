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17:46   12 Октября 2020
Общество

Советский "линкрустовый вагон" последний раз проехал в метро Петербурга

Советский "линкрустовый вагон" последний раз проехал в метро Петербурга

Последняя рабочая смена знаменитого советского вагона с желтым линкрустовым салоном завершилась в петербургском метрополитене. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Метро Северной столицы продолжает переходить на современные составы. Однако предприятие не забывает об историческом наследии и реставрирует старые модели. Линкруст представляет собой отделочный материал на бумажной основе с пропиткой из сложного состава. Ему присущи хорошие механические и декоративные свойства.

Материал приобретал рельефность с помощью пресс-форм. Из листов линкруста изготавливали листы для декорации вагонов. Теперь такие составы можно будет увидеть на исторической экспозиции на площадке электродепо "Южное". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о модернизации общественного городского транспорта. Он также утвердил правила безопасности в петербургском метрополитене, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#метро #беглов #вагон

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