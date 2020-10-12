Судебный процесс по делу о ЧП в Норильске приостановили до 24 ноября

Арбитражный суд Красноярского края взял тайм-аут по делу о разливе дизельного топлива в Норильске до 24 октября. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Суд потребовал перерыв для сбора дополнительных материалов. Первое предварительное заседание прошло 12 октября в суде Красноярского края. Несмотря на ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, судья вела процесс единолично. Она также не приобщила к материалам видео о ликвидации последствий ЧП.

Стороны высказали свои позиции. Однако выяснилось, что Росприроднадзор не ознакомился с предоставленным неделю назад отзывом Норильско-Таймырской энергетической компании на иск. Эксперты "Норникеля" провели расчеты суммы ущерба согласно принятой в РФ методике. Росприроднадзор требует взыскать с "Норникеля" 148 млрд рублей, что является для России небывалым прецедентом. Сотрудники компании выразили надежду, что ведомство скорректирует сумму ущерба, а спор будет урегулирован в судебном порядке.