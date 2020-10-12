Сексолог Полеев рассказал, вредны ли фильмы для взрослых

По данным исследования итальянской ассоциации андрологии и медицины (SIAMS), которая опросила 28 тысяч человек, большинство людей начинают смотреть фильмы для взрослых в возрасте до 16 лет. В странах, где существуют уроки сексуального воспитания, учащихся могут попросить ознакомиться с такими картинами в образовательных целях.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа, врач-сексолог Александр Полеев рассказал, стоит ли людям тратить время на просмотр фильмов для взрослых.

«Нужно помнить, что порнография не сводится только к фильмам. Это могут быть и изображения, и короткие видеоролики. У всего этого есть положительные стороны. Робких и застенчивых людей такие фильмы стимулируют к полноценной сексуальной жизни. Но тут как с водкой: некоторым людям она помогает ярко отмечать праздники, но некоторые становятся алкоголиками. Около 20% мужчин занимаются просмотром таких картин на постоянной основе», — сказал специалист.

Мужчины, которые часто смотрят фильмы с пометкой 18+, рискуют стать «порнозависимыми», объяснил Полеев. В этом случае человек начинает уделять этой сфере очень большое количество времени, проводя перед экраном монитора или телевизора по несколько часов в день. На этом моменте у мужчин заканчивается полноценное психологическое развитие и профессиональный рост.

Также подобная зависимость угрожает здоровым отношениям с женщинами. Человек, привыкший удовлетворять свои потребности с помощью фильмов для взрослых, вскоре перестает интересоваться настоящими физическими контактами с противоположным полом. Стоит отметить, что такую зависимость очень трудно заметить, добавил врач-сексолог:

«Порнозависимыми часто становятся подростки, которые сталкиваются с такой продукцией в интернете. У молодых людей есть стремление к самоутверждению, в том числе и в сексуальной жизни. Для них фильмы для взрослых – это пролог к будущей сексуальной жизни. Они не понимают, что такие изображения – это не учебник секса. Тот секс, который там показан, в жизни практически не встречается».

На фоне этого стоит вспомнить, что уже около 30 лет в России обсуждается вопрос введения уроков сексуального воспитания в среднеобразовательных учреждениях. Профессор Московского института психоанализа полагает, что в ближайшее время вопрос останется на уровне дискуссий. Вместо подобной дисциплины спикер предложил ввести «курсы подготовки к семейной жизни».

«Там будет часть о психологии семейной жизни, будет небольшая часть о самой интимной жизни, и есть часть экономики семейной жизни. Но все же нужно помнить, что основным источником порнографии остается интернет. Я думаю, что половое воспитание в школе будет сводиться к нескольким часам учебного времени, ведь тем для обсуждения там не так много», — сказал Полеев.

Многие россияне полагают, что такие уроки в школах не вводят из-за позиции консервативной части населения, либо религиозных групп. Последние, как ни странно, одобряют занятие по подготовке к семейной жизни, сообщил эксперт. А консерваторам нужно напомнить об уроках этики и психологии семейной жизни, которые были во многих школах в советское время.

«Этот процесс тормозится на уровне Российской академии образования, потому что принципиальный вопрос должна решать именно она. Чтобы начать преподавать такой предмет, нужно подготовить учебники, обучить учителей биологии и других специалистов. Работы много», — посетовал Полеев.

Также на пресс-конференции в «Патриоте» обсудили проблемы сексуальной ориентации. Говоря о половом воспитании, многие родители стараются опекать своих детей от «воздействия от представителей другого лагеря», пояснил сексолог. Делать это бессмысленно, ведь та или иная ориентация заложена с рождения, подытожил Полеев.

«Сексуальная ориентация – это явление врожденное. Она складывается внутриутробно. Гомосексуализм – это следствия внутриутробного поражения плода токсинами. Поражается центр влечения к противоположному полу. Изменить ориентацию у мужчин невозможно. Во всем мире гомосексуалов меньше одного процента. Из них почти половина являются таковыми только в душе, но не с рождения».

Также кандидат медицинских наук обозначил, что в вопросе женского гомосексуализма ситуация немного иная. Большую часть таких женщин составляют те, кто пострадал от мужского влияния или физического унижения со стороны противоположного пола.