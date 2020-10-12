Замглавы МВД Белоруссии прокомментировал протесты в республике

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии "не уйдут с улиц" и обеспечат порядок в стране. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел республики Геннадия Казакевича.

Представитель МВД заявил, что активисты пытаются привести Белоруссию к "хаосу 90-х". По его мнению, протестующие хотят повторить в стране события начала августа.

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране", — подчеркнул Казакевич.

Обстановка в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По информации ЦИК, глава республики Александр Лукашенко одержал победу с показателем 80,1% голосов.