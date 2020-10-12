16:53 12 Октября 2020Политика
Госдума РФ изменила график работы на фоне ситуации с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России вносит изменения в распорядок работы Госдумы РФ. Из-за пандемии сокращается количество пленарных заседаний.
Известно, что выступление министра труда и социальной защиты Антона Котякова перенесено на более поздний срок.
За прошедшие сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки от симптомов заболевания избавились 3793 человека, 125 пациентов с коронавирусом скончались.