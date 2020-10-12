Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:53   12 Октября 2020
Политика

Госдума РФ изменила график работы на фоне ситуации с COVID-19

Госдума РФ изменила график работы на фоне ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России вносит изменения в распорядок работы Госдумы РФ. Из-за пандемии сокращается количество пленарных заседаний.

Известно, что выступление министра труда и социальной защиты Антона Котякова перенесено на более поздний срок.

За прошедшие сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки от симптомов заболевания избавились 3793 человека, 125 пациентов с коронавирусом скончались.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров