Госдума РФ изменила график работы на фоне ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России вносит изменения в распорядок работы Госдумы РФ. Из-за пандемии сокращается количество пленарных заседаний.

Известно, что выступление министра труда и социальной защиты Антона Котякова перенесено на более поздний срок.

За прошедшие сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки от симптомов заболевания избавились 3793 человека, 125 пациентов с коронавирусом скончались.