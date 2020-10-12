Белоруссия получит 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) согласовал кредит Белоруссии на 500 млн долларов. Об этом сообщил Минфин России.

Сообщается, что ЕФСР выделит деньги Минску из собственных средств. Решение о предоставлении кредита было принято в пятницу, 9 октября, сообщает "Прайм". Кредит предоставляется на 10 лет с льготным периодом 5 лет.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пандемия коронавируса негативно влияет на экономику Белоруссии. Предоставленный кредит позволит белорусскому правительству стабилизировать ситуацию в экономической сфере республики.

Минск также получит кредит объемом миллиард долларов от России. Его предоставят двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.