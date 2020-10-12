Почему Ким Чен Ын заплакал перед показом новой ракеты КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заплакал во время торжественной речи, которую он произносил на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Аналитики британской газеты The Guardian полагают, что председатель Государственного совета КНДР не смог сдержать эмоций из-за проблем, связанных с коронавирусом и ядерными угрозами со стороны США.

Ким Чен Ын растрогался в тот момент, когда извинялся перед гражданами Северной Кореи за свои ошибки и отметил трудности, с которыми пришлось столкнуться из-за COVID-19. После этих слов, глава республики снял очки и вытер слезы:

«Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль».

После того, как эмоции поутихли, Ким Чен Ын вспомнил про своего деда (Ким Ир Сена) и отца (Ким Чен Ира) – предыдущих правителей Северной Кореи. Лидер КНДР объявил, что предшественники завещали ему «серьезную ответственность», а народ доверил ему свою судьбу. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть все нынешние трудности, вновь посетовал Ким Чен Ын.

Некоторые эксперты полагают, что такая чувствительная речь северокорейского лидера была не совсем к месту, учитывая масштабы военного парада. В Пхеньяне ожидали торжественного открытия новой межконтинентальной баллистической ракеты, а не слез главы КНДР. Большая часть речи Ким Чен Ына была посвящена сочувствию северокорейскому народу.

Напряженность момента подчеркивали такие фразы, как «бесчисленные испытания», «серьезные вызовы» и «неописуемые бедствия».

Напомним, из-за пандемии коронавируса и закрытия большинства границ Северная Корея перестала торговать со своим самым крупным экономическим партнером – Китаем. В Пхеньяне не раз заявляли, что ни одного зараженного вирусом COVID-19 в КНДР нет, но позиция Пекина не изменилась.

Северная Корея многие годы живет под международными санкциями, которые выдвинуты в связи с ядерными и ракетными программами страны. Волна китайского вируса, прошедшая по миру, только усугубили положение Ким Чен Ына.

«Важно понимать, почему он [Ким Чен Ын] проливает слезы по таким поводам. Он оказывает колоссальное давление на свое руководство», — считает директор северокорейского отдела Корейского института национального объединения Хон Мин.

Также Ким Чен Ын выразил надежду на улучшение отношений между Северной и Южной Кореей. В Сеуле уже выразили обеспокоенность в связи с тем, что на том самом параде, где лидер КНДР упомянул про отношения с Южной Кореей, людям представили баллистическую ракету дальнего действия. Южане призвали северных соседей возобновить переговоры о денуклеаризации.

В своей речи председатель Госсовета КНДР подчеркнул, что в случае угрозы он «полностью мобилизует» все ядерные силы. Впрочем, от прямого упоминания Вашингтона Ким Чен Ын отказался.

Белый дом разочарован тем, что лидер Северной Кореи продолжает уделять приоритетное внимание разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Вашингтон призвал Пхеньян «участвовать в устойчивых и предметных переговорах для достижения полной денуклеаризации».

В ходе парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи зрителям показали межконтинентальную баллистическую ракету, которую до этого момента никто не видел. Информационное агентство Reuters пишет, что огромная ракета «ехала» на самом крупном транспортном средстве, которое когда-либо видели в Северной Корее. У машины было 22 колеса.