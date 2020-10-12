Генсек ШОС Норов отметил легитимность выборов президента в Таджикистане

Миссия стран Шанхайской Организации Сотрудничества считает прошедшие президентские выборы в Республике Таджикистан открытыми и законными. Такое заявление сделал на брифинге генсек ШОС Владимир Норов.

По словам Норова, выборы в Таджикистане сопровождались высокой конкуренцией. Примечательно, что активность общественности оказалась также большой.

ЦИК Таджикистана сообщил, что в голосовании приняли участие более 85% жителей страны. Действующий глава государства Эмомали Рахмон получил поддержку 90,92% населения. Подсчет бюллетеней и протоколов завершится через десять дней.