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16:28   12 Октября 2020
Политика

Генсек ШОС Норов отметил легитимность выборов президента в Таджикистане

Генсек ШОС Норов отметил легитимность выборов президента в Таджикистане

Миссия стран Шанхайской Организации Сотрудничества считает прошедшие президентские выборы в Республике Таджикистан открытыми и законными. Такое заявление сделал на брифинге генсек ШОС Владимир Норов.

По словам Норова, выборы в Таджикистане сопровождались высокой конкуренцией. Примечательно, что активность общественности оказалась также большой.

ЦИК Таджикистана сообщил, что в голосовании приняли участие более 85% жителей страны. Действующий глава государства Эмомали Рахмон получил поддержку 90,92% населения. Подсчет бюллетеней и протоколов завершится через десять дней.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #таджикистан #шос #Норов

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