Не молчать о харассменте и помочь Джоан Роулинг. Новая этика по-русски

В ТАСС обсудили результаты нового социологического исследования от агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика». Авторов проекта интересовало отношение россиян к новой этике: проблемам расизма, сексизма, харассмента и прав ЛГБТ-сообщества.

В опросе принимали участие 1500 человек из 82 регионов Российской Федерации. 83% респондентов выборки даже не слышали о таком понятии, как «новая этика». При этом больше половины опрошенных отметили, что общество стало более терпимым ко многим вещам, которые раньше не признавало.

«Политика Сегодня» публикует наиболее интересные цифры из доклада генерального директора «Михайлов и Партнеры. Аналитика» Людмилы Горюновой:

Только 3% россиян уверены, что преклонение колен перед афроамериканцами в рамках движения Black Live Matter — правильный жест, и готовы поступить так же.

уверены, что преклонение колен перед афроамериканцами в рамках движения Black Live Matter — правильный жест, и готовы поступить так же. А 45% респондентов поддерживают Джоан Роулинг, затравленную западными фанатами за ее противоречивые высказывания о транс-сообществе.

поддерживают Джоан Роулинг, затравленную западными фанатами за ее противоречивые высказывания о транс-сообществе. 64% опрошенных заявили, что «скорее не одобряют» новые правила Оскара.

заявили, что «скорее не одобряют» новые правила Оскара. Треть из тех, кто подвергался дискриминации по какому-либо признаку, никогда не жаловались на это.

из тех, кто подвергался дискриминации по какому-либо признаку, никогда не жаловались на это. 23% россиян согласны, что в обществе есть предвзятое отношение к таджикам. А часть обеспокоенных проблемой предлагают запретить публичное упоминание слова «хачик».

согласны, что в обществе есть предвзятое отношение к таджикам. А часть обеспокоенных проблемой предлагают запретить публичное упоминание слова «хачик». 15% участников исследования считают харассмент обыденностью.

исследования считают харассмент обыденностью. 8% опрошенных лично сталкивались с этим явлением. Такое же количество людей убеждены, что жертве сексуальных домогательств необходимо уволиться, чтобы решить свою проблему.

лично сталкивались с этим явлением. Такое же количество людей убеждены, что жертве сексуальных домогательств необходимо уволиться, чтобы решить свою проблему. 40% респондентов убеждены, что о харассменте не стыдно заявлять даже спустя несколько лет после инцидента.

убеждены, что о харассменте не стыдно заявлять даже спустя несколько лет после инцидента. 15% участников исследования заметили, что в РФ ущемляются права представителей ЛГБТ.

исследования заметили, что в РФ ущемляются права представителей ЛГБТ. Из них 49% называет ущемлением запрет на однополые браки.

называет ущемлением запрет на однополые браки. Почти половина опрошенных думают, что при приеме на работу надо учитывать различные качества помимо профессиональных. В числе самых популярных критериев возраст, наличие татуировок и пирсинга, сексуальная ориентация и поведение потенциального сотрудника.

думают, что при приеме на работу надо учитывать различные качества помимо профессиональных. В числе самых популярных критериев возраст, наличие татуировок и пирсинга, сексуальная ориентация и поведение потенциального сотрудника. При этом чуть больше трети россиян выступают за введение квот при приеме на работу. Среди них 17% считают, что квоты необходимы инвалидам, 11% — многодетным семьям, столько же — матерям-одиночкам.

выступают за введение квот при приеме на работу. Среди них 17% считают, что квоты необходимы инвалидам, 11% — многодетным семьям, столько же — матерям-одиночкам. Только 21% респондентов придерживается мнения, что люди поступают правильно, когда поддерживают меньшинства, даже если сами к ним не принадлежат.

Психолог Зара Арутюнян настаивает на том, что этическая революция в России уже произошла. А вождем ее называет американскую компанию Netflix.

«Новые сериалы выращивают нам гораздо более доброжелательную молодежь», — подчеркивает эксперт.

Профессор Высшей Школы Экономики Елена Рождественская с Арутюнян не согласна. По ее словам, российскому обществу предстоит еще ни один кризис и моральный скандал, прежде чем в стране воцарится новая этика. А на западе к тому времени, по мнению публициста Александра Цыпкина, погоня за толерантным отношением к меньшинствам уже перестанет быть модной.