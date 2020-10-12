Депутат из Ульяновска ответила бранью на комментарий подписчика

Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова подверглась критике из-за своего поведения в социальной сети. В беседе с изданием "Говорит Москва" ей пришлось извиниться за нецензурные выражения.

Один из подписчиков оставил на страничке Маркеловой комментарий с вопросом о ее дальнейших планах. Также он заявил, что депутат обманывает горожан. Женщина в нелитературной форме спросила, когда она его обманула. Вступив в диалог, она не раз употребила нецензурные слова.

Позже, когда в Сети стала распространяться информация о поведении Маркеловой, она публично извинилась перед подписчиками. В беседе с РИА Новости она сказала, что отвечала на комментарий не как депутат, а как человек.