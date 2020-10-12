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16:17   12 Октября 2020
Общество

Москва и Белград возобновляют регулярные авиаперелеты

Москва и Белград возобновляют регулярные авиаперелеты

Аэропорт Белграда возобновляет регулярное сообщение с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба сербской воздушной гавани.

Прямые регулярные рейсы между столицами России и Сербии восстановлены. Представители сербского аэропорта сообщили, что с октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по воскресеньям и четвергам. Организацией авиасообщения занимаются Air Serbia и "Аэрофлот".

Авиасообщение меду Россией и Сербией, а также другими странами, было остановлено для противодействия распространению коронавируса. В странах ЕС были перекрыты границы, гражданам рекомендовалось не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сербия #перелеты

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