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16:13   12 Октября 2020
Общество

Ушел из жизни директор парка "Рускеала" в Карелии

Ушел из жизни директор парка "Рускеала" в Карелии

Основатель горного парка в Карелии Александр Артемьев скончался в одной из петербургских больниц. Об этом сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Руководитель "Рускеалы" боролся с коронавирусной инфекцией, однако не смог с ней справиться. Артемьев ушел из жизни в возрасте 46 лет. Глава Карелии выразил соболезнования родным и близким умершего. О случившемся стало известно 12 октября.

Артемьев сотворил жемчужину Приладожья из заброшенного рудника. Мужчина отдал парку все свои силы и мечты. Он дал людям со всего мира возможность прикоснуться к легенде Карелии, отметил губернатор.

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Автор: Василий Пименов
#смерть #парфенчиков #рускеала

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