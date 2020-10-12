Франция выступила против нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Внешнеполитическое ведомство Франции выступило против нарушения договоренностей, которые предусматривают соблюдение перемирия в Карабахе. Об этом стало известно 12 октября.

В сообщении МИД сказано, что французская сторона осуждает стороны конфликта, которые нарушают действующие договоренности по Карабаху.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что перемирие в Нагорном Карабахе действует не в полном объеме. Российская сторона настаивает на мирном урегулировании ситуации в регионе.