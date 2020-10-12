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16:04   12 Октября 2020
Политика

Франция выступила против нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Франция выступила против нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

Внешнеполитическое ведомство Франции выступило против нарушения договоренностей, которые предусматривают соблюдение перемирия в Карабахе. Об этом стало известно 12 октября.

В сообщении МИД сказано, что французская сторона осуждает стороны конфликта, которые нарушают действующие договоренности по Карабаху.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что перемирие в Нагорном Карабахе действует не в полном объеме. Российская сторона настаивает на мирном урегулировании ситуации в регионе.

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Автор: Василий Пименов
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