Экономист указал на слабое звено в планах США вытеснить РФ с газового рынка

Производители американского сжиженного природного газа (СПГ) собираются экспортировать в страны Евросоюза сырье из-за восстановления цен на топливо. Об этом изданию «Коммерсант» сообщил ряд аналитиков.

Отмечается, что стоимость газа на крупнейшем в Европе голландском газораспределительном центре TTF 12 октября превысила $180 за тысячу кубометров. При этом фьючерс на ноябрь перевалил за $187, что стало максимальным показателем с начала декабря 2019 года. В тот период, начиная с лета, на мировом газовом рынке произошел обвал цен на сырье.

Спотовая цена на газ в Европе (TTF) поднялась до максимума года. Цена 1-летнего форвардного контракта полностью восстановилась после снижения марта. pic.twitter.com/d1RCy3RP4S — Физрук (@Libertylures) October 7, 2020

Эксперты полагают, что если цены на газ в Европе не упадут, то производство американского СПГ вернется на докризисный уровень уже к ноябрю. Кроме того, нынешний рост цен позволит США возместить расходы на транспортировку и сжижение газа.

По мнению руководителя центра политэкономических исследований Василия Колташова, американские производители сильно поспешили с оптимистичными прогнозами.

«Мне кажется, что США очень торопятся со своим прогнозом в восстановлении ценовой структуры рынка, в возможности восстановить и нарастить поставки сжиженного природного газа на рынок европейского союза», — сказал эксперт в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Впрочем, подобную поспешность понять можно, продолжил Колташов. Эксперт напомнил о предстоящих президентских выборах в США в ноябре, а также обратил внимание на экономические особенности государства, где акцент в основном ставился на сферу бизнеса по инициативе президента Дональда Трампа.

«С другой стороны — это давление на Европу. И в целом это такой прогноз пропаганды, который говорит, что США твердо намерены очистить своих конкурентов на европейском рынке и продавать больше и больше сжиженного природного газа», — отметил Колташов.

Собеседник издания подчеркнул, что нельзя забывать и о «коронакризисе» 2020 года, в ходе которого американский доллар ослаб по отношению к евро. По его словам, усиление последнего делает европейских производителей более уязвимыми.

«Да и конкуренция в мировой экономике в результате 2020 года — обвала рынков, последующей пандемии — значительно обострилась. И тут цена энергоресурсов будет определяющей», — утверждает Колташов.

Специалист не исключил, что из-за «потока» американского СПГ в страны Евросоюза российским производителям, в частности «Газпрому» — учредителю компании Nord Stream 2 AG — придется делать скидки для европейских покупателей. Однако в Европе российский газ все равно останется востребованным, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен.

«Даже в условиях восстановления мировых цен на нефть, а, следовательно, и повышения цен на природный газ, европейцы будут сами заинтересованы в том, чтобы покупать то топливо, которое будет дешевле. Сегодня это российский газ, поставляемый с помощью трубопроводов», — отметил Колташов.

Удешевить СПГ не получится, полагает эксперт. По его словам, на цену повлияет необходимость производить операцию по сжижению, а также погрузочно-разгрузочных работ.

«Его [газ] нужно загрузить в танкеры, поставить и потом выгрузить. Это по сути труба, в которую нужно не только залить газ, но сделать так, чтобы он потом доплыл до покупателя. Тут все не так уж и здорово для американских поставщиков. Я думаю, что они переоценивают свои возможности в освоении европейского рынка, но эта переоценка — инструмент их экспансии. Они не стесняются его использовать. Да и никогда не стеснялись. Стремительно забивали прогнозы, которые не реализовались», — подытожил собеседник агентства.

В рамках проекта «Северный поток — 2» запланирована постройка двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Поставка газа будет осуществляться из России в Германию через Балтийское море.

Завершить строительство планировалось в 2020 году, однако в конце 2019 года США ввели санкции в отношении ряда компаний, которые участвовали в проекте.

В начале октября Дания после девяти месяцев раздумий все-таки разрешила компании Nord Stream 2 AG эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. «Политика Сегодня» обсудила новость с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. По его мнению, положительное решение датского правительства показало, что в Европе ждут российский газ.

Сегодня, 12 октября, судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло из порта в Калининграде и направилось в Балтийское море, согласно данным портала отслеживания судов MarineTraffic. Судно планируется использовать для подачи труб при достройке «Северного потока — 2». Новый пункт назначения не указывается.