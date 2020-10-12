Ученые оценили риск заразиться COVID-19 через банкноты

Австралийские ученые Национального научного агентства CSIRO обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) может жить до 28 дней на экранах смартфонов, поверхностях из нержавеющей стали, виниле и бумажных банкнотах. В заявлении CSIRO сказано, что вирус дольше сохраняется на гладких поверхностях, чем на пористых. Об этом сообщает издание The Guardian.

Результаты исследования, которое было проведено в Австралийском центре готовности к заболеваниям (ACDP) в Джилонге, показали, что Sars-CoV-2 гибнет при температуре от плюс 30 градусов.

Профессор инфекционных заболеваний в Австралийском национальном университете Питер Коллиньон сообщил, что эксперимент проходил в помещении без освещения, что исключает воздействие ультрафиолетового излучения. А УФ-лучи сокращают срок жизни вируса на поверхности.

Коллиньон объяснил, что на данный момент передача вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем намного вероятнее, чем через тактильный контакт с поверхностями.

По словам профессора, 90% случаев заражений происходит, когда люди чихают и кашляют. И только 10% заражаются при соприкосновении рук с поверхностью. Тем не менее, ученый призвал не забывать мыть руки, чтобы снизить вероятность заражения.