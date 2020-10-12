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15:58   12 Октября 2020
Политика

Страны ЕС согласовали введение санкций против РФ из-за Навального

Страны ЕС согласовали введение санкций против РФ из-за Навального

Европейские МИД поддержали введение антироссийских санкций из-за "отравления" блогера Алексея Навального. Предложение выдвинули Франция и Германия. С идеей согласились дипведомства 27 стран, рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

Евросоюз хочет принять ограничительные меры против России, так как, по его мнению, РФ якобы причастна к "делу Навального". Хаависто отметил, что планом антироссийских мероприятий займутся рабочие группы ЕС.

Когда в Евросоюзе стали говорить о возможных санкциях, в МИД РФ заявили, что примут ответные меры. Ранее ТАСС писал, что ЕС не сможет ничего предпринять, так как у него нет ни конкретных доказательств, ни подозреваемых.

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Автор: Кристина Мокроусова
#евросоюз #санкции #хаависто

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