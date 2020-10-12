Беглов подписал постановление о единовременных выплатах молодым матерям

Жительницы Санкт-Петербурга от 19 до 24 лет, родившие первого ребенка в период с 1 января 2020 года, могут обратиться в МФЦ для получения единовременной компенсационной выплаты, постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Документ разработан в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга и направлен на предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодых матерей. До 2020 года такая выплата предоставлялась только роженицам от 20 до 24 лет, однако с начала года права на пособие получили и женщины в возрасте 19 лет, говорится в сообщении на сайте петербургской администрации.

Александр Беглов ранее подписал постановление о выделении дополнительных средств для выкупа нежилых корпусов предприятия "ЛОМО" с целью оснащения новых корпусов для COVID-пациентов клинической больницы Святителя Луки.