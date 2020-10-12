Художник Александр Панкин умер в Москве

Стало известно о смерти легендарного живописца Александра Панкина. Он ушел на 83-м году жизни в Москве. Художник продолжал писать картины до последних дней своей жизни, сообщает ТАСС.

Известный художник Александр Панкин, представитель "другого искусства", умер в Москве. Его не стало в понедельник, 12 октября. Живописцу было 82 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи pop/off/art.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Федоровича", — заявили коллеги.

Собеседник добавил, что классик отечественного искусства продолжал писать картины до последних дней своей жизни. Панкин умел в своих работах связывать науку, современное искусство и технологии новых медиа. Благодаря новаторским художественным приемам живописца формировалась эстетическая форма отечественного sciеnce art, отметили в пресс-службе.