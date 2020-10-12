Польский президент озвучил свою позицию по Крымскому полуострову

Украине необходимо восстановить международно признанные границы и сохранить санкции против РФ. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польский президент уверен, что Киев должен вернуть контроль над Луганской и Донецкой областями и Крымом. Он также добавил, что политику санкций против России необходимо продолжать.

Референдум прошел 16 марта 2014 года в Крыму. Более 90% участников выразили желание воссоединиться с Россией.

Жители Донбасса объявили о своей независимости в 2014 году после антиконституционного государственного переворота, с которым они были не согласны. В ответ Киев ввел войска на территорию республик.