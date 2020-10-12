Вопрос о вводе миротворцев на территорию НКР пока не поднимался

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщил, что в Ереване вопрос введения миротворцев в Карабах пока не обсуждался.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что со своей стороны Россия окажет содействие мирному урегулированию ситуации в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). По мнению Лаврова, ситуация уже в скором времени изменится.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что Владимир Путин поддерживает постоянный диалог с армянской и азербайджанской стороной, с которыми обсуждал дальнейшие шаги по урегулированию обстановки в регионе. Лавров также подчеркнул, что Турция поддержала заключение московских договоренностей.

9 октября в Москве Сергей Лавров провел встречу с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. По итогам переговоров было принято решение о введении в Нагорном Карабахе режима прекращения огня, который вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени.