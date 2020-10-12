Политолог Елисеева сомневается в психическом состоянии Байдена
Газета The New York Times на днях писала, что психическое здоровье президента США Дональда Трампа могло пошатнуться от препаратов, которыми его лечили от коронавируса. Эту версию телеканалу "360" прокомментировали политолог и врач.
По словам политолога Наталии Елисеевой, нападки на Трампа связаны с появлявшимися до этого сообщениями, что его оппонент на выборах Джо Байден имеет проблемы с умственными способностями и психикой. Речь идет о том, что демократ совершенно бесполезен как управляющий страной. Связано это с возрастом Байдена, приводит комментарий эксперта телеканал "360".
Врач-эксперт Тимур Пестерев заметил, что лекарственное средство "Дексаметазон", которое медики США использовали при лечении Трампа, обладает высокой переносимостью. При длительном использовании препарата пациент успокаивается. То есть какая-либо чрезмерная нервозность исключена, а подобные сообщения являются "притянутыми за уши".
Ранее "Царьград" выяснил, во сколько американским налогоплательщикам обошлось лечение Трампа от COVID-19.