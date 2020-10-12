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19:16   12 Октября 2020
Весь мир

Экономист назвал работу американцев об аукционах недостойной «нобелевки»

Экономист назвал работу американцев об аукционах недостойной «нобелевки»

В понедельник, 12 октября, лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля объявлены американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон, которые изучали работу аукционов. По информации Нобелевского комитета, «они использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что не считает теорию аукционов и изобретение новых форматов торгов достойными как внимания, так и вручения премии по экономике.

«По большому счету, никакого открытия, никаких прорывных нововведений товарищи не предложили. Они всего лишь выявили роль так называемых аукционов, когда кто-то предлагает больше за тот или иной дефицитный ресурс в общей системе аллокации, то есть распределении ресурсов с точки зрения их оптимальности <...> На мой просвещенный взгляд, с точки зрения практической экономики это не имеет абсолютно никакого значения. Это чистой воды умозрительные заключения, которые ничего общего не имеют с текущей реальностью», — категоричен Кричевский.

По словам специалиста, выбор в пользу работы Милгрома и Уилсона говорит о том, что Нобелевская премия теряет весомость, превращаясь в «отметину в кругу своих».

 «Алгоритм присуждения Нобелевской премии очень простой — чем больше упоминаний в зарубежных базах данных, по аналогии со "Cкопус", чем больше ссылок на вашу публикацию, тем вы ближе к Нобелевской премии. Как правило 2,5–3 тысячи имен на старте рассматриваются и отсекаются наименее цитируемые авторы. Таким образом постепенно дошли до теории аукционов, конкретно до этих двух товарищей. <...> С точки зрения математики, это не более чем игры разума. И на мой взгляд, давать за такие публикации Нобелевскую премию, это расписываться в деградации самого Нобеля по экономике», — подчеркнул Кричевский.

Времена «экономических монстров», которые получали Нобелевскую премию, закончились лет 15 назад, считает профессор. По его мнению, рассвет премии, вручаемой за достижения в области экономических наук, пришелся на 1970-е годы, когда лауреатами становились выдающиеся экономисты.

Например, американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев, который создал теорию межотраслевого анализа. Он стал лауреатом премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля в 1973 году «за развитие метода "затраты — выпуск" и за его применение к важным экономическим проблемам». Однако сейчас все изменилось.

«Наибольшее количество цитирований зафиксировано, ну вот значит он достоин Нобелевской премии, а само отношение к Нобелевской премии несколько лет назад красноречиво выразил американский певец Боб Дилан, который просто не приехал на получение. Вот это, на мой взгляд, в наилучшей степени отражает отношение молодого и среднего научного сообщества к Нобелевской премии», — отметил Кричевский.

Профессор Кричевский назвал тусовочной Нобелевскую премию по экономике

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредили в 1968 году. При этом потомки шведского химика, инженера и изобретателя не признают данную премию по экономике наследием Альфреда Нобеля, поскольку он не упомянул экономистов в завещании в 1895 году.

«Эту премию следует критиковать по двум причинам. Во-первых, это сбивающее с толку вторжение в понятие "Нобелевская премия" и все, что это значит. Во вторых, премия банка односторонне награждает западные экономические исследования и создание теорий. Завещание Альфреда Нобеля не являлось причудой, оно было продумано. Его письма свидетельствуют о том, что он не любил экономистов», — заявлял доктор юриспруденции Петер Нобель.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #экономика #общество #нобелевская премия

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