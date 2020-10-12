Экономист назвал работу американцев об аукционах недостойной «нобелевки»

В понедельник, 12 октября, лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля объявлены американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон, которые изучали работу аукционов. По информации Нобелевского комитета, «они использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг, которыми сложно торговать в традиционной форме. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

BREAKING NEWS: The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что не считает теорию аукционов и изобретение новых форматов торгов достойными как внимания, так и вручения премии по экономике.

«По большому счету, никакого открытия, никаких прорывных нововведений товарищи не предложили. Они всего лишь выявили роль так называемых аукционов, когда кто-то предлагает больше за тот или иной дефицитный ресурс в общей системе аллокации, то есть распределении ресурсов с точки зрения их оптимальности <...> На мой просвещенный взгляд, с точки зрения практической экономики это не имеет абсолютно никакого значения. Это чистой воды умозрительные заключения, которые ничего общего не имеют с текущей реальностью», — категоричен Кричевский.

По словам специалиста, выбор в пользу работы Милгрома и Уилсона говорит о том, что Нобелевская премия теряет весомость, превращаясь в «отметину в кругу своих».

«Алгоритм присуждения Нобелевской премии очень простой — чем больше упоминаний в зарубежных базах данных, по аналогии со "Cкопус", чем больше ссылок на вашу публикацию, тем вы ближе к Нобелевской премии. Как правило 2,5–3 тысячи имен на старте рассматриваются и отсекаются наименее цитируемые авторы. Таким образом постепенно дошли до теории аукционов, конкретно до этих двух товарищей. <...> С точки зрения математики, это не более чем игры разума. И на мой взгляд, давать за такие публикации Нобелевскую премию, это расписываться в деградации самого Нобеля по экономике», — подчеркнул Кричевский.

Времена «экономических монстров», которые получали Нобелевскую премию, закончились лет 15 назад, считает профессор. По его мнению, рассвет премии, вручаемой за достижения в области экономических наук, пришелся на 1970-е годы, когда лауреатами становились выдающиеся экономисты.

Например, американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев, который создал теорию межотраслевого анализа. Он стал лауреатом премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля в 1973 году «за развитие метода "затраты — выпуск" и за его применение к важным экономическим проблемам». Однако сейчас все изменилось.

«Наибольшее количество цитирований зафиксировано, ну вот значит он достоин Нобелевской премии, а само отношение к Нобелевской премии несколько лет назад красноречиво выразил американский певец Боб Дилан, который просто не приехал на получение. Вот это, на мой взгляд, в наилучшей степени отражает отношение молодого и среднего научного сообщества к Нобелевской премии», — отметил Кричевский.

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредили в 1968 году. При этом потомки шведского химика, инженера и изобретателя не признают данную премию по экономике наследием Альфреда Нобеля, поскольку он не упомянул экономистов в завещании в 1895 году.

«Эту премию следует критиковать по двум причинам. Во-первых, это сбивающее с толку вторжение в понятие "Нобелевская премия" и все, что это значит. Во вторых, премия банка односторонне награждает западные экономические исследования и создание теорий. Завещание Альфреда Нобеля не являлось причудой, оно было продумано. Его письма свидетельствуют о том, что он не любил экономистов», — заявлял доктор юриспруденции Петер Нобель.