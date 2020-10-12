Время поджимает: Трамп продлит договор СНВ-3 с Россией до выборов в ноябре

Дональд Трамп в скором времени продлит с Россией договор о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — однозначно, документ будет подписан до президентских выборов в ноябре, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

И эта информация выглядит правдоподобно. Продление последнего «ядерного» договора с Россией (из ДРСМД Штаты вышли) «подтянет» электоральные рейтинги президента, идущего «нога в ногу» с другим потенциальным главой страны — демократом Джо Байденом.

Игра на опережение

Именно Байден был одним из инициаторов договора СНВ-3 в 2009 и 2010 году, когда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. В условиях такого соперничества продление Трампом СНВ-3 — личная история с целью «утереть нос» демократу. Настолько же личная, как и прошедшие ранее ожесточенные дебаты: кандидатам было не до представления политических программ — в ход шли только личные упреки и даже оскорбления.

Изначально Трамп планировал «продавить» российское руководство и заключить трехстороннюю сделку, заставив Россию посадить Китай за стол переговоров и разоружить его. Но Москва отказалась злоупотреблять партнерскими отношениями с Пекином ради американского согласия на продление СНВ-3.

Судя по информации Axios, администрация Трампа решила довольствоваться теми условиями, которые Россия может предложить в рамках двустороннего соглашения.

«Россия же отвергла все, что явно давит на Китай, поэтому США сейчас пытаются предложить условия, которые устроят обе стороны», — заявил источник в руководстве Штатов изданию.

Переговоры о заключении сделки с РФ велись «в тесном кругу людей» в Капитолии и Белом доме.

«Один из чиновников администрации президента рассказал изданию, что решение принималось на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте, но добавил, что некоторым членам сенатского комитета по международным отношениям и рабочей группы по национальной безопасности в Капитолии сообщили об этом», — пишет Axios.

И если эта информация верна — Штаты пойдут навстречу России и не будут «повышать плату» для Москвы вопреки заявлениям спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Главный «переговорщик» США по новому договору СНВ Роуз Готтемюллер полагает, что сделка будет заключена совсем скоро — «хоть завтра», потому что «контуры соглашения уже есть».

«Трамп ясно дал понять, что он хочет, чтобы сделка была заключена, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом. Когда вопросу уделяется так много внимания на высшем уровне, переговоры, как правило, успешны. Я уже проходила через это, когда президент Обама и президент Медведев дышали мне в затылок [торопили в работе по договору СНВ-3, — прим. ред.]», — рассказала дипломат.

Мнение эксперта

Абсолютно все намерения президента Трампа и его оппонента нужно рассматривать через призму предвыборной компании, подтверждает кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Действия Трампа, Байдена и членов их команд в первую очередь направлено на улучшение электоральных позиций кандидата.

«И такое заявление будет положительно воспринято американскими гражданами, потому что СНВ-3 — системообразующий, фундаментальный договор, наличие которого является серьезной гарантией от эскалации гонки ядерных вооружений. Этот договор важен не только для России, не только для других стран мира, но и для США. И американцы это понимают», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Учитывая, что Байден уже пообещал продлить договор СНВ-3 с Россией, в стремлении Трампа улучшить электоральные позиции «сыграв на опережение» сомневаться не приходится. При этом речь идет не об изменении позиций президента США в отношении СНВ-3 — как и прежде, он желает видеть в сделке и Китай, — а о перипетиях избирательной кампании, подчеркивает Шаповалов.

Историк отмечает, что РФ уважает позицию Пекина, который категорически отказывается вступать в переговорный процесс по СНВ-3. Позиция Трампа в отношении Китая избирательна: не только КНР обладает ядерным оружием. Ведь союзные США Великобритания и Франция, дружественные Штатам Пакистан и Израиль в соглашение не приглашаются.

«Количество ядерных держав не две и не три, их существенно больше — помимо прочего, есть Индия, Северная Корея. Избирательное отношение к Китаю абсолютно нелогично. Трамп продолжает антикитайскую тему, которая стала основой его внешней политики, но не стремится к достижению полезного для всего мира соглашения», — объясняет Шаповалов.

Впрочем, заключение сделки «хоть завтра», как обнадеживают американские дипломаты, явное преувеличение, полагает историк. Скорее всего, договор будет подписан в течении двух месяцев после выборов 6 ноября — именно столько Трамп еще будет оставаться президентом, даже если проиграет выборы.