Киргизский сценарий протестов сочли несбыточным для России

В Киргизии сохраняется напряженная обстановка после парламентских выборов. В Бишкеке действует комендантский час. Чтобы предотвратить новую вспышку протестов в столицу введены войска.

Ситуация ухудшается из-за беспорядочных кадровых перестановок. Обязанности премьер-министра Киргизии сейчас исполняет оппозиционный депутат Садыр Жапаров, который до 5 октября 2020 года находился в тюрьме. Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев потребовал от него покинуть незаконно занятый пост и уйти в отставку.

«Мы все вместе должны добиться этого [отставки Жапарова — прим. ред.]. Иначе скоро будет поздно», — сообщил экс-президент.

До парламентских выборов в России тем временем осталось меньше года (запланированы на 19 сентября 2021 года). Впрочем, ждать повторения «киргизского сценария» в стране не стоит, уверен генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, незаконные протесты в Бишкеке были обусловлены, прежде всего, неустойчивой политической ситуацией в Киргизии.

«У нас же [в России — прим. ред.] проработанная политическая система, у нас стабильно проходят выборы. Очень маловероятно, что в сентябре 2021 года в Москве пройдут протесты, подобные киргизским. В Киргизии есть куча нерешенных политических проблем, нестабильность и "взрывоопасность", которой всегда спешат воспользоваться внешние игроки. Это мы видим и сейчас», — заявил эксперт.

Маркелов отметил стихийный и точечный характер проявлений общественного недовольства в России, что, по мнению эксперта, иллюстрирует пример Хабаровска. Впрочем, недовольство жителей бывшей столицы ДФО не находит массовой поддержки в других российских городах. Угрозу локальных вспышек протестной активности, тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов, допускает собеседник ПС. Особенно во время пандемии коронавируса.

Москве нужно обратить внимание на соседей из Центральной Азии: если бы в Киргизии было предусмотрено уголовное наказание за организацию несанкционированных митингов, то парламентские выборы не привели бы к массовым беспорядкам.

«Я уверен, что правительство России постоянно работает над законодательством в этой части. Нужно рассматривать ужесточение наказания за организацию таких протестов, безусловно», — сказал Маркелов.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин согласился с коллегой: ответственность за митинги должна перейти из административно-правового в уголовное поле.

«Я считаю, что на федеральном уровне нужно рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за несанкционированные акции протеста. Мне кажется, что такая ситуация вполне справедлива, учитывая участие третьих стран в организации протестов, к примеру, в Москве. Россию изнутри "раскачать" не вышло, поэтому геополитические соперники пытаются взяться за наших партнеров и соседей. Итогом стала ситуация в Киргизии. У нас такая ситуация не должна повториться», — заявил спикер.

Напомним, 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Явка на выборах составила 56,5%. Спустя сутки после оглашения итогов голосования на главной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, которые не преодолели семипроцентный порог и не прошли в парламент. Когда правоохранители попытались успокоить протестующих, они начали активно сопротивляться. В ночь с 5 на 6 октября сторонники оппозиционных партий ворвались в здание Белого дома в Бишкеке и разгромили парламентские кабинеты. Спустя несколько часов протестующие освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Сейчас Атамбаев задержан и обвиняется в организации массовых беспорядков.