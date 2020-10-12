Южная Корея готова возобновить сотрудничество с Северной Кореей

Власти Кореи поддержали готовность председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к улучшению межкорейских отношений. Об этом заявил представитель южнокорейского министерства объединения Е Сан Ги на пресс-конференции в Сеуле.

Стороны готовы возобновить сотрудничество в любой момент в гуманитарной сфере и сфере здравоохранения. Но Южная Корея не разработала план действий, добавил политик. Процесс начнется, когда настанут более благоприятные времена. Е Сан Ги также отметил, что Сеул ждет дня, когда две Кореи возобновят сотрудничество. Политик добавил, что южнокорейскому правительству нечего сказать по поводу демонстрации нового стратегического оружия в Пхеньяне.

Парад, на котором продемонстрировали новую баллистическую ракету в Северной Корее, прошел 10 октября. На мероприятии Ким Чен Ын выразил надежду, что обе стороны "вновь возьмутся за руки" после мирового кризиса в области здравоохранения.