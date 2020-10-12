Представители ООН и Евросоюза обсудят в Дамаске возвращение беженцев в САР

В Дамаске пройдет конференция, посвященная послевоенному восстановлению и возвращению в страну беженцев. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии подготовились к международной конференции, которая пройти с 10 по 14 ноября 2020 года в сирийской столице городе Дамаске. Как передает специальный корреспондент ФАН, в ней примут участие члены ООН и Евросоюза. Главным вопросом для обсуждения на мероприятии станет послевоенное восстановление страны и возращение беженцев.

Организаторы дамасской конференции рассчитывают привлечь к оказанию гуманитарной помощи пострадавшим сирийцам иностранные благотворительные фонды и международные организации, а также донести до международного сообщества актуальную информацию о предпринятых мерах по восстановлению мирной жизни. На конференции также будет поднят вопрос обстановки в действующих лагерях для перемещенных лиц.

Отдельно Россия и Сирия обсудят дальнейшие шаги, которые можно предпринять для возвращения сирийских беженцев на места их постоянного проживания. Для этого в стране проходят активные работы по восстановлению жилого фонда, пострадавшего от действий террористов. Члены российского и сирийского координационных штабов рассчитывают, что конференция придаст новый импульс процессу восстановлению Сирии после войны.