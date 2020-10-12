Действия Литвы заставят Белоруссию в сжатые сроки перевести транзит в РФ

Белоруссия должна сама решить, продолжать пользоваться литовскими портам для транзита грузов в Европу или переориентироваться на российские порты. Но в Минске должны понимать, что деньги, которые идут в оплату за транспортные услуги Литвы, потом используются для финансирования белорусской оппозиции.

Об этом в беседе с изданием Baltnews заявил эксперт-энергетик Борис Марцинкевич. По его словам, судя оценкам количества переправляемых через порты Литвы нефтепродуктов, Белоруссии будет несложно переориентировать этот объем в порты Ленинградской области.

«Возможность перевалки белорусской нефти и нефтепродуктов в портах Ленинградской области от четырех до шести миллионов тонн в год – это то, что можно организовать достаточно быстро при подписании каких-то долгосрочных контрактов между "Белнефтехимом" и компаниями, работающими в портах», — объяснил Марцинкевич.

При этом эксперт отметил, что условием для подписания долгосрочных контрактов станет предоставление «Российскими железными дорогами» таких льготных тарифов на перевозку белорусских нефтепродуктов, чтобы это было «целесообразно для Белоруссии и необидно для России». Многое в переносе грузопотока будет зависеть от того, насколько успешно пройдут переговоры о сотрудничестве, о которых ранее рассказал российский министр энергетики Александр Новак.

Ранее в литовской компании Klaipedos nafta сообщили, что выручка главного морского транспортного узла страны с января по сентябрь 2020 года сократилась почти на четверть по сравнению с этим же периодом прошлого года, и составила 58,5 миллиона евро.

При этом в порту Клайпеды выразили надежду на то, Белоруссия выполнит взятые на себя обязательства в рамках договора по перевалке нефтепродуктов, и политические обстоятельства не отразятся на дальнейшем сотрудничестве.

Как отметил Марцинкевич, одновременно со снижением выручки литовского СПГ-терминала, падает и интерес Белоруссии продолжать сотрудничать с портом Клайпеды.

«Конечно, решать самой Белоруссии, но на день сегодняшний получается, что те деньги, которые белорусская государственная компания оплачивает за услуги компании идут на то, чтобы финансировать белорусскую оппозицию, которая теперь получила постоянное место прописки в Литве», — напомнил эксперт.

По словам Марцинкевича, если белорусское руководство устраивает позиция литовских властей, оно может продолжать сотрудничество. Однако если Минск придерживается другого мнения, а Литва намерена продолжать спонсировать белорусскую оппозицию, то ему, возможно, лучше отказаться от работы со спонсорами протестов. У Белоруссии есть возможность в сжатые сроки перевести транзит в порты Ленинградской области, заключил эксперт.