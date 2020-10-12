Роспотребнадзор не исключает вторую волну COVID-19 в РФ

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России, пишет РИА Новости.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила второй волны COVID-19 в России, заявив, что до приобретения большей части россиян антител к болезни такое развитие событий возможно, сообщает РИА Новости.

"Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать", — пояснила Пшеничная.

Ранее эпидемиолог озвучила сроки выхода России на так называемое плато по уровню заболеваемости COVID-19, указав, что таковое наступит через 10—20 дней. На сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны.