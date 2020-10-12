ЕС признает действующего президента Киргизии

Евросоюз признает власть президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и считает, что у него достаточно ресурсов для урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Власть президента Киргизии единственная легитимная в стране, заявляют в Евросоюзе. Также ЕС готов при необходимости помочь Киргизии в проведении повторных выборов.

Евросоюз надеется, что стабильность в Киргизии будет достигнута с помощью мирного диалога. Уточним, что в Бишкеке сейчас введен режим ЧП.