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14:57   12 Октября 2020
Политика

ЕС признает действующего президента Киргизии

ЕС признает действующего президента Киргизии

Евросоюз признает власть президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и считает, что у него достаточно ресурсов для урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Власть президента Киргизии единственная легитимная в стране, заявляют в Евросоюзе. Также ЕС готов при необходимости помочь Киргизии в проведении повторных выборов.

Евросоюз надеется, что стабильность в Киргизии будет достигнута с помощью мирного диалога. Уточним, что в Бишкеке сейчас введен режим ЧП.

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Автор: Яна Либерман
#евросоюз #киргизия #поддержка

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