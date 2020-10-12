Лавров призвал не затягивать с возобновлением переговоров по Карабаху

Москва рассчитывает на исполнение всех пунктов ранее принятого Арменией и Азербайджаном заявления по Нагорному Карабаху. Затягивать с восстановлением переговорного процесса неправильно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Все пункты сделанного в Москве совместного заявления должны выполняться неукоснительно, сообщил Лавров. Баку и Ереван должны вернуться за стол переговоров и начать обсуждение стабилизации Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел России ранее заявил, что режим прекращения огня неоднократно нарушался, а бои в Нагорном Карабахе идут до сих пор.

Россия и представители мирового сообщается выступают с призывом остановить боевые действия, в результате которых уже погибли мирные жители Нагорного Карабаха. Несмотря на ранее принятое соглашение, 12 октября вновь сообщалось об обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов.