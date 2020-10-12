Историк-расчленитель Олег Соколов отрицает свое сумасшествие в суде

Бывший доцент СПбГУ, признавший себя виновным в убийстве аспирантки перед судом, отрицает, что он сумасшедший.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, который сегодня впервые дает показания в суде по делу об убийстве его сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, устроил очередную истерику в суде, возмутившись, что присутствующие не хотят слушать подробности о его личности. Он потребовал не перебивать его и попросил таблетки от боли в сердце, сообщает источник из зала суда.

"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон!" — заявил Соколов.

Трансляция судебного заседания доступна на официальном судебном портале Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший доцент СПбГУ историк Олег Соколов подозревается в совершении жестокого убийства своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, которое произошло в ноябре прошлого года. Убив девушку, Соколов расчленил ее тело и попытался избавиться от останков, частично выбросив их в Мойку.