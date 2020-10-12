ЕС готов ввести санкции против Белоруссии

Европейский союз готов ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии. Об этом заявил Совет ЕС, пишет ТАСС. Брюссель предоставит дополнительную помощь протестному движению в стране, сократив сотрудничество с Минском.

Министры иностранных дел 27 государств на заседании 12 октября объявят о соответствующем решении, рассказал изданию представитель Евросоюза. Сообщается, что ограничительные меры будут якобы связаны с "фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека в стране". Отдельно рассмотрят вопрос о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В пятницу 9 октября ЕС опубликовал в своем Официальном журнале черный список, в который вошли 44 представителя минских властей. Санкции, в частности, распространяются на председателя ЦИК Лидию Ермошину и главу МВД Юрия Караева.